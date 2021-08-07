В Сирии наградили российских медиков

Они рискуют жизнью, помогая людям

На авиабазе Хмеймим в торжественной обстановке вручили медали российским медикам, которые несут службу в Сирии. Врачи и медсёстры не только следят за здоровьем военнослужащих, но и, рискуя жизнью, помогают людям в пострадавших от войны городах и посёлках.

За здоровьем личного состава следит медицинский отряд особого назначения. Так официально называются военные медики. Стоматологи, хирурги, анестезиологи, офтальмологи - множество специалистов. Многим из них приходится работать и в полевых условиях. Врачи - постоянные участники гуманитарных миссий.

За последние полгода свыше 2100 местных жителей, среди которых более 1200 детей, получили медицинскую помощь от российских специалистов в более чем 20 районах страны, сообщает "ТВ Центр".

На авиабазе Хмеймим врачи медицинского отряда особого назначения получили ведомственные награды из рук командующего группировкой российских войск в Сирии. Международный день "Врачи мира за мир" приурочен к годовщине бомбардировок Хиросимы. Его цель – напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за жизни тех, кто страдает от войны, порой ценой собственной жизни.

Наши медики почтили память тех, кто не вернулся домой из командировок. Традиционное пожелание в этот день - лёгких дежурств и поменьше работы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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