Пугачёва в шортах вышла из замка в деревенский магазин

Певица пошла в компании сына и внучки

Более двух миллионов просмотров за сутки набрало видео в Instagram Максима Галкина. Короткий ролик о том, как его супруга ходила в деревенский магазин за покупками произвёл настоящий фурор среди подписчиков юмориста. Судя по всему, торговая точка находится неподалёку от замка Галкиных-Пугачёвых в деревне Грязь Московской области.

Вместе с Аллой Пугачёвой в сельпо отправились маленький сын Гарри и внучка Клава. Оказывается, именно Гарри нужно было в магазин – ему необходимо было купить саморезы для работы.

Примадонна не стала наряжаться в гламурные наряды, а надела красную кофту, модные шорты того же цвета и белые кроссовки.

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