ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт показал эмблему экипажа "Союза" с Пересильд

13:06
  • суббота
  • 07 августа 2021

Полет на МКС запланирован на 5 октября

Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему экипажа корабля "Союз МС-19", на котором он отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

"Страшно": Пересильд рассказала о переживаниях перед полетом в космос
Юлия Пересильд начала учиться управлять космическим кораблем
Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Композиция эмблемы выстроена вокруг изображения взлетающей ракеты. Крупная желтая звезда символизирует МКС, а три белые звезды — членов экипажа, которые станут звездами первого художественного фильма "Вызов", снятого в космосе.

"Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", — объяснил космонавт в Instagram. Внизу эмблемы изображена Земля, вокруг - кинопленка, в кадр которой вписано название картины.

 

Съемки первого художественного фильма в космосе анонсировали в ноябре 2020 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино. Она также является учредителем благотворительного фонда "Галчонок", который выступает за развитие инклюзивного общества и помогает людям с органическими поражениями центральной нервной системы. В частности, подопечные фонда – это дети с церебральным параличом.

Ранее Пересильд во время общения с поклонниками в соцсети призналась, что испытывает страх перед первым полетом в космос. В своем Instagram она также показала несколько фотографий с тренировок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Юлия Пересильд. Экипаж корабля "Союз МС-19"
Юлия Пересильд. Экипаж корабля "Союз МС-19"
Корабль "Союз" на подлете к МКС
Корабль "Союз" на подлете к МКС
Эмблема экипажа корабля "Союз"
Эмблема экипажа корабля "Союз"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.