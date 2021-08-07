Космонавт показал эмблему экипажа "Союза" с Пересильд

Полет на МКС запланирован на 5 октября

Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему экипажа корабля "Союз МС-19", на котором он отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

Композиция эмблемы выстроена вокруг изображения взлетающей ракеты. Крупная желтая звезда символизирует МКС, а три белые звезды — членов экипажа, которые станут звездами первого художественного фильма "Вызов", снятого в космосе.

"Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", — объяснил космонавт в Instagram. Внизу эмблемы изображена Земля, вокруг - кинопленка, в кадр которой вписано название картины.

Съемки первого художественного фильма в космосе анонсировали в ноябре 2020 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино. Она также является учредителем благотворительного фонда "Галчонок", который выступает за развитие инклюзивного общества и помогает людям с органическими поражениями центральной нервной системы. В частности, подопечные фонда – это дети с церебральным параличом.

Ранее Пересильд во время общения с поклонниками в соцсети призналась, что испытывает страх перед первым полетом в космос. В своем Instagram она также показала несколько фотографий с тренировок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram