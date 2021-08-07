Протест не помог: Россия осталась без золота в художественной гимнастике

Это произошло впервые с 1996 года

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в индивидуальном многоборье. Борьба на ковре была крайне напряжённой. Девушка имела все шансы на медаль высшего достоинства, наши тренеры подали несколько протестов на очевидно несправедливые оценки судей, но только одна из апелляций была удовлетворена.

В итоге российские спортсменки в этом виде программы впервые с 1996 года остались на Олимпиаде без золотой медали. Сама Аверина заявила, что считает себя победительницей Игр в личном многоборье.

"Моя совесть чиста. Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла", - сказала спортсменка.

А Вячеслав Красильников и Олег Стояновский подарили России первую в истории страны медаль в пляжном волейболе. У них серебро, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram