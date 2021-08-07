Собянин рассказал о благоустройстве Ясенева

Мэр побывал на основной стройке района

В Москве завершается программа по строительству футбольных полей в каждом округе столицы. Семь из них уже сданы, ещё три будут готовы до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин, осматривая один из таких объектов в Ясеневе.

Профессиональное поле будет доступно круглый год благодаря специальной системе подогрева. А электронное табло и современные медиасистемы позволят проводить не только футбольные матчи, но и любые другие спортивные шоу и развлекательные мероприятия, сообщает "ТВ Центр".

И это далеко не единственный проект, который столичные власти сейчас реализуют в районе. Как отметил мэр, в Ясеневе появятся ледовый комплекс, который будет для жителей ключевым объектом. Помимо этого, реконструируются две поликлиники и ведутся масштабные работы по благоустройству Новоясеневского проспекта.

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