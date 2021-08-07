Российских спортсменов поздравили с олимпийскими наградами

Встреча с ними прошла в Москве

В Москве чествовали наших спортсменов - призёра Игр Сергея Семёнова и чемпиона Мусу Евлоева. Встреча с ними символично прошла в спортивной школе, где тренируются спортсмены, сообщает "ТВ Центр".

Подобные учреждения есть в разных районах Москвы. Достижения Семёнова и Евлоева наглядно демонстрируют, насколько важны секции в развитии большого спорта в стране.

"Спорт надо развивать, в спорт государство должно вкладываться, в спорт высоких достижений и в секции, которыми должны быть обеспечены все дети по необходимости в нашей стране. Если человек хочет заниматься борьбой, родители должны иметь возможности найти эту секцию в шаговой доступности или в ближайших районах", - отметил телеведущий Евгений Попов.

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