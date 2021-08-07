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В Москве освятили часовню в память погибших воинов

16:40
  • суббота
  • 07 августа 2021

Она построена возле захоронения Евгения Родионова

В Троицком административном округе Москвы в деревне Сатино-Русское освятили часовню воинской славы. Её возвели возле захоронения военнослужащего Евгения Родионова, сообщает "ТВ Центр".
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Во время первой чеченской войны рядовой погранвойск попал в плен, его пытали и обезглавили за отказ снять православный крест. Посмертно Евгений Родионов был удостоен Ордена Мужества. По просьбе матери героя часовню посвятили памяти всех погибших воинов.

Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, памятник посвящён всем погибшим: Великой Отечественной войне, погибшим в Афганистане и на Кавказе. "Мы должны на каждый поруганный и разрушенный на Западе памятник строить десять памятников, десять храмов", - сказал парламентарий.

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