В Москве завершается строительство храма в честь князя Владимира

На площадке побывал Владимир Ресин

В московском районе Новогиреево идёт благоустройство Храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Строительство завершили в апреле. Сейчас готовят к росписи стены и потолки, облагораживают территорию.

Вскоре установят специальные крепления для колоколов на звоннице. Храм сможет принимать до 400 прихожан, сообщает "ТВ Центр".

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