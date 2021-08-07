В Москве завершается строительство храма в честь князя Владимира

На площадке побывал Владимир Ресин
В московском районе Новогиреево идёт благоустройство Храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Строительство завершили в апреле. Сейчас готовят к росписи стены и потолки, облагораживают территорию.
Вскоре установят специальные крепления для колоколов на звоннице. Храм сможет принимать до 400 прихожан, сообщает "ТВ Центр".
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