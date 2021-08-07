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В Москве появился ещё один стадион

15:44
  • суббота
  • 07 августа 2021

Его открыли в преддверии Дня физкультурника

В преддверии дня физкультурника, отмечающегося вор вторую субботу августа, на северо-западе Москвы открыли новый стадион - "Курчатовец".  Комплекс оснащён беговыми дорожками, игровыми полями, ледовым катком и тренажёрами.
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В рабочее время спортивный объект будет доступен для жителей района Щукино и всех желающих.

"Сейчас очень важно, чтобы такие пространства были открыты для жителей. Это и занятия спортом с одной стороны, это и посещение парка, это замечательный научный лекторий, который открыт на площадке парка дома культуры Курчатовского института, где будут проходить лекции посвящённые популяризации науки", - отметил ректор РХТУ имени Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга.

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