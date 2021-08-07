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Умер один из создателей "Царь-бомбы"

17:11
  • суббота
  • 07 августа 2021

Академику Юрию Трутневу было 93 года

Крупная утрата для отечественной науки. Ушёл из жизни Юрий Трутнев – знаменитый физик-атомщик, член Академии наук, один из ведущих специалистов по ядерным и термоядерным зарядам. Ему было 93 года.
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Разработки Трутнева стали основой для создания самой первой водородной бомбы и современного термоядерного оружия. За многочисленные труды, имеющие государственное значение, учёный был удостоен высочайших наград: двух Орденов Ленина, звания героя Соцтруда, Ленинской и Государственной премий, сообщает "ТВ Центр".

С 1999 года он занимал должность замруководителя Российского федерального ядерного центра. Своими глубокими знаниями делился со студентами в МИФИ, где преподавал.

До последнего времени Юрий Трутнев занимался разработкой альтернативных видов неядерных вооружений.

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