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Финансирование диспансеризации необходимо ввести в программу ОМС - академик Румянцев

15:27
  • суббота
  • 07 августа 2021

Это повысит её эффективность

Диспансеризацию нужно включить в систему ОМС. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра имени Димы Рогачёва Александр Румянцев. Проблемы здравоохранения обсуждались на круглом столе "Оптимизация процедуры диспансеризации как основа для профилактики и раннего выявления заболеваний" в Штабе общественной поддержки "Единой России".
Активисты ОНФ проконтролируют углублённую диспансеризацию переболевших COVID-19

Как сказал Румянцев, перевод профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в программу ОМС позволил бы существенно расширить перечень исследований и повысил бы эффективность диспансеризации. По мнению врача, профилактические осмотры и постоянное диспансерное наблюдение являются важнейшими способами предупреждения и лечения болезней.

Напомним, что с 1 июля в России стартовала углублённая диспансеризация граждан, переболевших COVID-19. Тщательный осмотр позволит выявить основные осложнения болезни.

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