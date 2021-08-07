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Елена Кац: Жители выступили за преобразование кинотеатра "Энтузиаст" в культурно-досуговый центр

14:51
  • суббота
  • 07 августа 2021

Его реконструируют

На базе московского кинотеатра "Энтузиаст" создадут культурно-досуговый центр. Ранее с таким предложением выступила главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац. Её инициативу поддержали жители районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.
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"В ходе встреч с жителями нередко поднимались вопросы о кинотеатре "Энтузиаст". Для жителей Вешняков и сопредельных районов кинотеатр долгие годы был любимым местом культурного отдыха, "Энтузиасту" даже посвящали страницы в социальных сетях", - отметила Кац.

В инициированном главврачом опросе приняли участие свыше 2500 жителей, победила идея создания районного культурно-досугового центра.

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