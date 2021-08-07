Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск-Адлер

20 человек госпитализированы

На Кубани экстренно госпитализировали детей, ехавших в поезде Мурманск-Адлер. 20 человек попали в больницу в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

У детей предварительно диагностирована кишечная инфекция. Всего в поезде ехали 250 детей и подростков. Ещё 15 несовершеннолетних пассажиров поезда, у которых отмечались симптомы, продолжили следование по маршруту после медицинского осмотра.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей.

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