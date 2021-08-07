Роман Романенко решил вопрос благоустройства придомовой территории в районе Чертаново Центральное

Во дворе заканчивается благоустройство

Депутат Госдумы Роман Романенко помог благоустроить дворовую территорию на улице Днепропетровской в московском районе Чертаново Центральное. К известному космонавту обратились жители одного из домов с жалобой на недостаток парковочных мест возле дома и просьбой обновить игровую зону для детей.

Романенко удивился, что около дома нет пространства для парковки личного автотранспорта. Многие жильцы оставляли свои машины прямо на тротуаре. По инициативе депутата была создана инициативная группа, которая занялась сбором предложений жителей о том, каким они хотят видеть свой двор после благоустройства. Были учтены мнения всех жильцов.

В итоге во дворе дома сейчас полным ходом идёт благоустройство, его завершат к концу месяца. Все работу контролирует лично Роман Романенко.

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