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Россияне взяли три золота в предпоследний день Олимпиады

18:23
  • суббота
  • 07 августа 2021

Россия - на четвёртом месте

Богатым урожаем наград для российской сборной ознаменовался предпоследний день Олимпиады в Токио. В активе нашей команды семь наград, три из которых высшего достоинства. Не оказалось равных нашим синхронисткам, легкоатлетке Марии Ласицкене, а также борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву, сообщает "ТВ Центр".
Россияне завоевали первую олимпийскую медаль в пляжном волейболе

Под занавес соревновательного дня серебро завоевала мужская сборная по волейболу. Серебро с золотым отблеском принесли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Они вели в финале против норвежцев Андерс Мола и Кристиана Сёрума, но похоже переломным в этой игре стало столкновение, когда скандинав приземлился Вячеславу Красильникову на голеностоп. В итоге, у нашего дуэта второе место – при этом первая в истории нашей страны медаль в пляжном волейболе.

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