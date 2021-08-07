В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю

Это мнение одного из депутатов

Неожиданное предложение прозвучало в стенах Госдумы. Если какое-то время назад политики и эксперты всерьёз обсуждали тему сокращения рабочей недели, то сейчас журналисты услышали прямо противоположное мнение - депутат Николай Арефьев призвал увеличить её.

В интервью изданию URA.RU парламентарий заявил, что российская экономика может восстановиться только благодаря этому. "Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая", - сказал Арефьев.

Он напомнил, что пока в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырёхдневку.

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