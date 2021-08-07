Лесные пожары охватили Турцию, Италию и Грецию

Есть жертвы

Два человека стали жертвами природных пожаров в Италии. В небольшом городе Сан-Лоренцо в регионе Калабрия огонь добрался до жилых построек. Пожарная команда нашла тела мужчины и женщины в сгоревшем частном доме.

На Апеннинах сейчас борются с десятками локальных возгораний, в основном в южных провинциях. Серьёзные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния. Огонь уничтожил часть заповедника в районе Пескары, сообщает "ТВ Центр".

В Греции ситуация с пожарами немного улучшилась по сравнению с минувшим днём, но всё равно остаётся крайне сложной. Об этом сообщил премьер-министр страны. Сильный лесной пожар до сих пор не удаётся ликвидировать к северу от столицы. Там сейчас работают сотни спасателей и пожарная авиация.

В Греции уже более десяти дней стоит аномальная жара - до 47 градусов. Ежедневно по всей стране возникают десятки очагов возгорания. Борьбу с сильными природными пожарами ведут и в Турции. Особенно страдают южные регионы, где расположены курорты, включая провинции Анталья и Мугла. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек. Сотни эвакуированы из опасных районов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram