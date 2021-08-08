За сутки в России выявлено 22866 заражённых коронавирусом

Выделяются дополнительные средства медикам

За сутки в России зафиксировано 22866 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 6 447 750 человек с COVID-19, умерло 164 881 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Правительство выделит 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам. Сообщивший об этом 6 августа премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что врачи и медсёстры по всей стране в рамках борьбы с коронавирусом продолжают трудиться в непростых условиях.

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