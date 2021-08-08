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Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады

09:55
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

На счету российских олимпийцев сейчас 70 медалей

Российская сборная завоевала пятое место в медальном зачете летних Олимпийских игр, которые проходили в Токио. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС. В последний день Игр россияне претендуют только на медали в женском гандболе.
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По данным на утро 8 августа, на счету российских олимпийцев – 70 медалей, среди них высшей пробы – 20. Серебра и бронзы 27 и 23 соответственно.

На первом месте в медальном зачете сборная США. У американцев 112 медалей, среди них золотых – 39. Вторую строчку занимает Китай (88 медалей, 38 - золотых), третью – Япония (58 наград).

Накануне, в предпоследний день Олимпиады, россияне завоевали три золота. Отличились наши синхронистки, легкоатлетка Мария Ласицкене, а также борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

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