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Рогозин предложил расстреливать за коррупцию в оборонном комплексе

10:50
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

По мнению главы "Роскосмоса", это воровство у безопасности страны

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает расстреливать за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Он ещё давно высказывался на эту тему и в очередной раз подтвердил свою точку зрения в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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"Я ещё когда в Думе работал, тогда ещё говорил и публично заявлял, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками", - сказал Рогозин.

По мнению главы "Роскосмоса", коррупция в ОПК - это воровство у обороны, безопасности страны и потворство агрессору.

Напомним, что высшая мера наказания – смертная казнь – не применяется в России с 1997 года.

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