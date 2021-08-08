Выросло число госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер

87 человек доставлены в больницы

Число детей, госпитализированных в больницы Кубани после отравления, выросло до 87. Ранее сообщалось о 20 детях, снятых с поезда Мурманск-Адлер.

Все больные находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести. Часть детей размещена в Туапсе и Апшероне, сообщает ТАСС.

Массовое отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер произошло накануне, 7 августа. У детей была диагностирована кишечная инфекция.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram