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Выросло число госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер

10:15
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

87 человек доставлены в больницы

Число детей, госпитализированных в больницы Кубани после отравления, выросло до 87. Ранее сообщалось о 20 детях, снятых с поезда Мурманск-Адлер. 
Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск-Адлер

Все больные находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести. Часть детей размещена в Туапсе и Апшероне, сообщает ТАСС.

Массовое отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер произошло накануне, 7 августа. У детей была диагностирована кишечная инфекция.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей.

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