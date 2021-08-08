Выросло число госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер

87 человек доставлены в больницы
Число детей, госпитализированных в больницы Кубани после отравления, выросло до 87. Ранее сообщалось о 20 детях, снятых с поезда Мурманск-Адлер.
Все больные находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести. Часть детей размещена в Туапсе и Апшероне, сообщает ТАСС.
Массовое отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер произошло накануне, 7 августа. У детей была диагностирована кишечная инфекция.
Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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