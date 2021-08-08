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Мощный ураган обрушился на Сочи (видео)

12:05
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Сохраняется риск схода селей

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Город переживает мощный разгул стихии - шквалистый ветер, грозы и даже возможны смерчи.

Из-за обильных осадков ещё 7 августа под воду ушли дороги. Ураган валил деревья и рекламные щиты. Один из инцидентов попал на видео - конструкция рухнула на стоящую рядом машину, лишь чудом никто не пострадал.

Натиск дождей не выдержали крыши зданий. Сохраняется риск схода селей и наводнений из-за подъёма уровня рек. Горожанам и туристам рекомендовали без крайней необходимости не покидать дома. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".

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