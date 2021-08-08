В Красноярске ввели режим "черного неба" из-за пожаров

Содержание вредных веществ в воздухе превышено в несколько раз

В Якутии накаляется ситуация с природными пожарами. Пламя вплотную подобралось к населённым пунктам в шести районах. В одном из сёл загорелись дома. Соседние регионы заволокло дымом. В Красноярске объявлен режим "чёрного неба".

Тлеющие постройки, сгоревшие машины, на месте жилых домов - пепелища. За считанные часы горное якутское село Бясь-Кюёль превратилось в выжженную пустыню. От 20 домов не осталось даже фундамента.

Несмотря на это, службы, задействованные в тушении пожаров, не спешат покидать село. Спустя сутки огонь снова подошел на опасное расстояние. Инженерная рота Минобороны прокладывает минерализованные полосы, МЧС обеспечивает питанием эвакуированных жителей. Для них открыты три пункта временного размещения. Сложной остается обстановка в 10 районах республики, где зафиксированы 155 очагов.

Огонь наступает по всем фронтам. Добровольцы, больше недели помогавшие спасателям тушить пожары в республике, не смогли уберечь свой лагерь. Сгорело все самое нужное - пожарные рукава, топливо, рации, палатки и бензопилы. Обошлось без жертв. Отряд в это время работал в лесополосе.

Дым от якутских пожаров добрался до Красноярского края. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Дорогу не видно на километр. В черте города - небо сизого цвета. Сплошная облачность и смог, которым заволокло улицы, уже сутки не дают пробиться ни солнцу, ни свежему воздуху. В квартире - невмоготу. Как долго над городом продержится дымовая завеса, предугадать сложно, в воздухе зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ.

Пожар, который возник из-за сухой грозы на территории Мордовского природного заповедника, распространился на соседнюю Нижегородскую область. В городе Саров объявлен режим ЧС. В тушении задействованы спасатели нескольких регионов. Подкрепление работает и с воздуха. Самолёты и вертолёты сбрасывают воду на очаги. Сегодня в районе усилена авиагруппировка.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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