Дым от лесных пожаров окутал Афины

Идет эвакуация

В Греции лесные пожары уже вовсю уничтожают жилые кварталы. Под Афинами и на островах эвакуированы жители нескольких населённых пунктов. Тысячам греков и иностранных туристов, которых вывозят на паромах, остаётся только смотреть, как на берегу огонь поглощает их дома и отели, сообщает "ТВ Центр".

Густое облако дыма и пепла окутало столицу. На борьбу со стихией брошены все силы, местным пожарным помогают их коллеги из Кипра, Франции и Израиля, а также добровольцы. Но на стороне огня – 40-градусная жара и сильный ветер.

Греческий премьер уже пообещал: правительство возместит ущерб всем пострадавшим, а на месте выжженных земель посадят новые леса.

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