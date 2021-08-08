В чешского премьера бросили яйцо

Охрана Бабиша среагировала мгновенно

Минуту унижения пришлось пережить премьер-министру Чехии, когда во время раздачи автографов его стали забрасывать яйцами, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в пригороде Праги, куда Андрей Бабиш приехал презентовать свою книгу. Однако вместо благодарных читателей премьера встретила толпа протестующих.

Когда Бабиш подписывал мемуары, в него полетели сырые яйца. Охрана среагировала мгновенно - нападавших задержали. Но собравшиеся постаралась отбить их у полиции, устроив массовую потасовку.

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