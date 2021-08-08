Протесты против "санитарных пропусков" прошли во Франции

Демонстрации состоялись во множестве городов

Во Франции, где резкий всплеск заболеваемости, растёт число недовольных ужесточением санитарных мер. Страна охвачена акциями протеста. В США резко упали темпы вакцинации. И появляются новые предположения о возникновении вируса.

В ход идут резиновые дубинки и слезоточивый газ. С участниками этих акций протеста французская полиция не церемонится. Начиная с 24 июля жители страны выходят на улицы, выступая против расширения действия "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации медработников, сообщает "ТВ Центр".

В демонстрациях в Париже, Лионе, Марселе и других городах, по самым скромным оценкам, накануне участвовали не менее 240 тысяч человек. И это несмотря на то, что Франция переживает очередную волну пандемии - в среднем 25 тысяч заболевших ежедневно. Но на митингах о масках и социальной дистанции нет и речи. Главное - громче заявить об ущемлении собственных прав - в ущерб праву на здоровье для других. К акциям уже присоединились скандально известные желтые жилеты.

Немцы - куда более дисциплинированные. По данным нового доклада Института Роберта Коха, прививочная кампания, к которой жители Германии подошли более чем серьезно, позволила снизить число случаев инфицирования на 700 тысяч и сохранила почти 40 тысяч жизней. Спад заболеваемости позволил снять ряд ограничений, в том числе на массовые мероприятия. Одно из них состоялось на взлетной полосе закрытого аэропорта Тегель в Берлине - люди пришли, чтобы попрощаться с историческим объектом транспортной инфраструктуры, прежде чем аэровокзал станет центром инноваций.

Резко упали темпы вакцинации в США, хотя страна по-прежнему - мировой лидер по заболеваемости Ковид-19. Специалисты объясняют: те, кто хотел, уже привились. Отказников - почти половина населения страны. И свою ошибку многие осознают слишком поздно.

Тем временем США и Китай продолжают выяснять, кто же виноват в появлении коронавируса. Ряд экспертов утверждают: пандемия все же началась в Америке и приводят факты.

"Есть достаточно доказательств, свидетельствующих о существовании вируса COVID-19 в США задолго до массовой вспышки. До декабря 2019 года в США коронавирус был обнаружен в 7000 образцах крови человека, а в 100 образцах - антитела. Таким образом, уже тогда в США была эпидемия COVID-19", - рассказал профессор Государственного университета Рио-де-Жанейро Элиас Джаббур.

В Китае за последние сутки всего 91 новый случай заболевания, в США - более 250 тысяч.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram