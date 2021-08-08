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Стартовала благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому!"

13:29
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

К мероприятию присоединились и клиники Москвы

"Прекрасные глаза - каждому!" - ежегодная благотворительная акция с таким названием стартовала по всему миру.

Сегодня, в 94-ю годовщину со дня рождения академика Святослава Фёдорова, офтальмологи проводят бесплатные осмотры. К мероприятиям присоединились десятки клиник по всей стране. В Москве проверить зрение можно в 25 центрах.

Впервые акция была организована 21 год назад. За это время прошли свыше 100 тысяч консультаций и 8 тысяч операций.

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