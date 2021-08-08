ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьникам и студентам провели экскурсию по вокзалу "Восточный"

12:03
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Они высказали инициативы по улучению вокзала

Участники Всероссийских конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход" предложили идеи по улучшению вокзала "Восточный" в Москве.

На территории нового терминала состоялась встреча для школьников и студентов. Им провели экскурсию, во время которой молодые люди оценили систему навигации, набор электронных услуг, наличие образовательных сервисов и оформление интерьера, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, они узнали мнение пассажиров. По итогам, участники выявили слабые места и предложили свои варианты решения. Все инициативы и проекты в дальнейшем будут переданы в РЖД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Форум для школьников и студентов, посвящённый пассажирским железнодорожным перевозкам
Форум для школьников и студентов, посвящённый пассажирским железнодорожным перевозкам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.