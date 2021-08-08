Школьникам и студентам провели экскурсию по вокзалу "Восточный"

Они высказали инициативы по улучению вокзала

Участники Всероссийских конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход" предложили идеи по улучшению вокзала "Восточный" в Москве.

На территории нового терминала состоялась встреча для школьников и студентов. Им провели экскурсию, во время которой молодые люди оценили систему навигации, набор электронных услуг, наличие образовательных сервисов и оформление интерьера, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, они узнали мнение пассажиров. По итогам, участники выявили слабые места и предложили свои варианты решения. Все инициативы и проекты в дальнейшем будут переданы в РЖД.

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