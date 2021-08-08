Раскрыта загадка Стоунхенджа

Определен состав камней

Научный журнал PLOS One опубликовал результаты уникальных исследований камней Стоунхенджа. Британские учёные впервые детально проанализировали породу, из которой выполнены элементы знаменитого мегалитического комплекса. И узнали, почему на протяжении тысячелетий он практически не подвержен эрозии. А само исследование стало возможным благодаря семье простого рабочего из американской Флориды.

Вековые камни Стоунхенджа наконец заговорили с учеными. Зачем примерно 5 тысячелетий назад древние люди построили этот памятник - до сих пор не известно. Но зато выяснилось: сделан он из белоснежного кварца. А возраст породы датируется несколькими десятками миллионов лет.

"Впервые мы смогли рассмотреть породу во всех деталях. Изучить геологию, провести химический анализ. Я думаю, сейчас это самый исследованный кусок камня в мире", - рассказал ведущий автор исследования Дэвид Нэш.

Еще бы. Ведь сейчас статус памятника не позволяет ученым даже подступиться к Стоунхенджу. Но так, окатывается, было не всегда. В 58-м монумент "консервировали". Тогда же один из рабочих получил необычный сувенир - кусок породы диаметром в два с половиной сантиметра и длиной почти метр. Бесценный подарок сотрудник увез в США. И только несколько лет назад решил отправить обратно в Великобританию. Несколько лет британские ученые разрезали камень на тончайшие пластины, изучали под микроскопом. Проводили химический анализ. И теперь могут объяснить, почему Стоунхендж - один из немногих подобных монументов на планете - выдержал испытание погодой и временем.

"Изучив микроскопические тонкие срезы, взятые из образца, мы увидели, что камень состоит из отдельных зерен кварца, и все они сцементированы вместе. Это невероятно прочный материал. В этом и причина того, что камни все еще стоят на месте", - отметил Дэвид Нэш.

По данным исследования, возраст отдельных частей породы составляет две сотни миллионов лет. То есть по ним, вероятно, ходили еще динозавры. А некоторым песчинкам и вовсе больше миллиарда. Исследование еще продолжается.

При этом вопрос, который теперь волнует научный мир: могли ли древние люди намеренно выбрать кварц в качестве материала для памятника и насколько обширны были их знания? Ведь, если так, то это способно существенно изменить представления о нашей цивилизации.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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