Собянин: около 800 объектов соцкультбыта будет построено в ходе программы реновации

Это "целый город в городе", отметил мэр

По программе реновации в столице запланировано порядка 800 различных объектов соцкультбыта. Об этом рассказал в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и так далее. Это такой целый город в городе", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом важно, чтобы на месте построенных кварталов появлялись рабочие места. "И мы требуем от строителей, чтобы они так же комплексно и качественно вводили объекты соцкультбыта", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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