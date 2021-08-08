Необходимо строить новые наукограды и развивать существующие — академик Румянцев

Важно финансировать технологически проработанные проекты

Строительство новых наукоградов в Сибири - это серьезный и долгосрочный проект. Так прокомментировал академик РАН Александр Румянцев инициативу министра обороны Сергея Шойгу построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

"Однако очень интересная идея Сергея Кужугетовича требует дополнительной проработки. И, прежде всего, необходимо мотивировать людей, которые переедут туда жить и работать", - отметил Румянцев.

По его словам, важно финансировать проекты, которые могут принести реальную отдачу в будущем, ведь научные исследования сами по себе, без потенциала, невыгодны для страны.

Академик РАН в качестве примера привел наукоград, который находится на юго-западе Москвы. Там расположены 24 института Российский академии наук и пять университетов.

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