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В Москве состоялся творческий фестиваль "Русское поле"

14:42
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Он проходил в онлайн-формате

В Москве состоялся десятый межрегиональный творческий фестиваль "Русское поле". Главной темой стало 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского.

Из-за пандемии фестиваль проходил в онлайн-формате. В программе - конкурсы, фильмы, выступление танцевальных и вокальных коллективов. Зрителям также продемонстрировали традиционные рецепты и произведения народных промыслов. А в завершение праздника состоялся концерт с участием звёзд, сообщает "ТВ Центр".

"57 регионов откликнулись на наше приглашение, а также в фестивале учувствуют 7 зарубежных государств. Мы не ограничиваемся только хоровыми и танцевальными коллективами, мы благодарим людей, которые действительно своими руками делают многие прекрасные вещи", - рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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