ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Что удалось узнать?

Доказательства того, что Япония готовилась к войне с СССР задолго до Второй мировой, теперь в открытом доступе. ФСБ рассекретила документы, раскрывающие планы императорского Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди важнейших исторических материалов - протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии. Генерал Отодзо Ямада свидетельствует: Япония начала подготовку к масштабным вооружённым действиям против нашей страны ещё в 38-м году, во время конфликта у озера Хасан. И усилила её в 40-м, после подписания Тройственного пакта с Германией и Италией.

Причём, особые надежды японцы возлагали на уже запрещённое к тому времени бактериологическое оружие.

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