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В Токио завершились Олимпийские игры

16:11
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Российские спортсмены завоевали 71 медаль

Праздник спорта и силы духа подошел к концу. В Токио в воскресенье прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр.  Президент МОК Томас Бах объявил Игры в Токио закрытыми, сообщает ТАСС.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады

Российских спортсменов на этих соревнованиях лишили национального флага и гимна, но не сломили их волю к победе. В медальном зачете у нас достойное пятое место, а по количеству наград мы на третьей строчке. 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды - результат упорных тренировок и максимальной отдачи на олимпийских стадионах, сообщает "ТВ Центр".

Мы стали чемпионами в легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе, боксе, плавании, теннисе, фехтовании, стрельбе, тхэквондо и спортивной гимнастике. Впервые в истории страны наши спортсмены завоевали медаль в пляжном волейболе, и первый раз за 15 лет - в академической гребле.

Высокий класс показали наши гимнастки в индивидуальном и командном многоборье, и лишь несправедливое судейство оставило Россию без золота. Но для болельщиков именно они победительницы.

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