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Телеведущий Евгений Попов: спорт высоких достижений начинается со спортивных секций

14:34
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Журналист встретился с Мусой Евлоевым и Сергеем Семеновым

Важно, чтобы доступ к спортивным секциям имели все желающие, независимо от материального благосостояния, ведь именно с секций начинается спорт высоких достижений. Об этом рассказал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

Журналист встретился с воспитанниками колледжа физкультуры и спорта "Спарта" - олимпийским чемпионом Токио по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым и борцом Сергеем Семеновым.

"Спарта" - прекрасный пример именно такого подхода: стоимость обучения детей здесь компенсирует Департамент спорта Москвы. В результате мы видим, что школа воспитала многих чемпионов, которыми по праву гордится Россия", - отметил Евгений Попов.

При этом, по словам тележурналиста, важно развивать спортивную инфраструктуру в непосредственной близости от домов. Кроме того, должна быть возможность выбора среди секций.

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Евгений Попов
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