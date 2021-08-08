Месси расплакался, прощаясь с "Барселоной"

Футболист продолжит карьеру в чемпионате Франции

Аргентинский футболист Лионель Месси в воскресенье провел пресс-конференцию по поводу ухода из "Барселоны". Шестикратный обладатель "Золотого мяча" не смог сдержать слез.

"Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми", - приводит РИА Новости слова Месси.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что аргентинский нападающий продолжит свою карьеру во Франции. "Месси перейдет в "ПСЖ". Я сделал все возможное, чтобы Лео остался с нами, но этого не случится", - сказал он.

Футболист провел в "Барселоне" всю профессиональную карьеру. В составе аргентинец дебютировал в октябре 2004 года.

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