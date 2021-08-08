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Автомобиль с российскими военными разбился в Армении

16:43
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Названа предварительная причина аварии

Военнослужащий российской базы в Армении погиб, еще четверо пострадали в результате аварии, которая произошла на трассе Гюмри – Ереван. Об этом 8 августа сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением машины, в результате чего она опрокинулась в кювет.

Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Командование воинской части проводит проверку по факту инцидента.

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