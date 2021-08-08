Названы запрещенные в британской королевской семье продукты

Ограничение касается морепродуктаов, лука и чеснока

Бывший дворецкий королевской семьи Великобритании рассказал, какие продукты запрещено употреблять ее членам – в том числе королеве Елизавете II.

Как заявил Грант Хэрролд, под запретом - морепродукты. Данное ограничение введено для предотвращения возможных отравлений, сообщает Daily Express.

Подобное правило оказалось неприятным сюрпризом для Меган Маркл. Что касается королевы, то она, по данным британских СМИ, придерживается этого запрета.

Кроме того, во дворце нельзя добавлять в блюда чеснок и лук.

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