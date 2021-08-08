Испуганные слоны устроили переполох в Индии

Животные разрушают всё на своём пути

Жители индийского штата Орисса жалуются местным властям на нашествие слонов, которые практически остановили нормальную жизнь в целом ряде районов.

Гиганты бродят по штату, разрушая всё на своём пути - дома, хозяйственные постройки, вытаптывают посевы и распугивают домашний скот. И передвигаются они большими группами, сообщает "ТВ Центр".

Правда, сколько всего диких слонов "вышло на тропу войны", посчитать никто точно не может. По разным данным, от двух десятков до 50 голов. Обычно слоны очень спокойные и дружелюбные животные. Но на этот раз всё по-другому.

Причиной местные экологи называют незаконные работы по добыче ископаемых на территории заповедника Джаркхан, где эти слоны всегда мирно жили. Из-за периодических взрывных работ испуганные животные бегут в поисках убежища.

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