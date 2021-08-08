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В ВОЗ назвали единственный способ защититься от мутаций COVID-19

18:58
  • воскресенье
  • 08 августа 2021

Мутации происходят постоянно

Защитить человека от мутаций коронавирусной инфекции может лишь вакцинация. Об этом "Российской газете" рассказала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 202 миллиона

"Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии", - отметила она.  

По словам Вуйнович, мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и Всемирная организация здравоохранения отслеживает новые разновидности инфекции.

Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что мутации COVID-19 сказываются на эффективности вакцин, однако в большинстве случаев препараты продолжают оставаться эффективными.

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