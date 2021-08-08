National Interest увидел признаки краха американской империи

Журналист рассказал о конце гегемонии Вашингтона

Гегемонии США в мире приходит конец – к такому выводу пришел обозреватель влиятельного американского журнала The National Interest Марк Кац. Он перечислил пять признаков того, что Штаты близки к закату как империя.

В частности, по его словам, США не смогли победить в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

Кроме того, Вашингтон не помешал Китаю нарастить могущество и утвердить контроль над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями.

Неудачей назван и тот факт, что попытки США сблизиться с соперниками закончились провалом. Также Вашингтон уступил инициативу Москве, Тегерану и Анкаре в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

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