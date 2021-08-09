Российский посол сообщил о скором окончании строительства "Северного потока - 2"

Счет идет на недели

Посол России в Германии Сергей Нечаев дал интервью газете "Известия", в котором, в частности, затронул тему газопровода "Северный поток - 2".

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - заметил дипломат.

Он при этом подчеркнул, что говорить о заключенном соглашении по проекту между Берлином и Вашингтоном некорректно. Речь, по словам посла, идет о совместном заявлении, которое для подписавших его сторон не является юридически обязывающим документом.

"Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - заключил Нечаев.

Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.

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