"Еще одна простуда": британский профессор - о будущем COVID-19

Штамм "дельта", скорее всего, станет конечной точкой вируса

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер дал прогноз относительно будущего коронавирусной инфекции, заметив, что она в итоге станет принципиально иным заболеванием.

"Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды", - написал специалист в статье для журнала Spectator.

По его словам, для коронавирусов, носящих сезонный характер. характерно достигать пика зимой. Кроме того, Хантер обратил внимание на то, что штамм "дельта", скорее всего, станет конечной точкой вируса.

"Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется", - объяснил эксперт.

Он уточнил, что сама по себе одна "беглая" мутация не перечеркивает защиты, получаемой от иммунитета и вакцин.

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