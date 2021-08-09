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Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта

07:57
  • понедельник
  • 09 августа 2021

А также - с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном

Согласно принятому оперативным штабом по борьбе с коронавирусом решению, с понедельника Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Осуществляться рейсы будут с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов. На данный момент квоты на полеты выбрала авиакомпания "Россия".

Как отмечалось ранее, Министерство транспорта России рассчитывает на скорое увеличение количества рейсов. Прежде допуски на выполнение соответствующих полетов получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

Египетские власти отмечают снижение заболеваемости COVID-19 в стране и надеются на увеличение потока российских туристов.

Кроме того, с понедельника Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном. Полеты будут выполняться со следующей частотой: Москва - Манама (Бахрейн) - два рейса в неделю, Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) - три рейса в неделю, Москва - Кишинев (Молдавия) - три рейса в неделю.

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