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Институт РАН планирует отправить в космос группу ученых

08:00
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Для проведения профильных экспериментов

Заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов сообщил в беседе с ТАСС, что ИМБП рассматривает возможность создания группы ученых для отправки в космос, чтобы проводить там эксперименты.
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По его словам, соответствующий вопрос уже проговаривался.

Как заметил собеседник агентства, немало молодых действующих сотрудников института мечтают стать космонавтами. При этом будет полезно, если в отряде космонавтов Роскосмоса окажутся профильные специалисты.

"Ускоренная подготовка узких специалистов к космическому полету позволит включить эксперименты, выполнение которых возможно только человеком, имеющим профильное образование", - подчеркнул Смирнов.

Он добавил, что данная инициатива может изменить научную программу.

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