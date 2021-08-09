Названы темы предстоящих переговоров Зеленского и Байдена

Лидеры обсудят три блока вопросов: политика, экономика и безопасность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал темы переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые запланированы на 30 августа в Вашингтоне. Во время встречи в Белом доме, предварительно, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

"У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", - рассказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, на переговорах также обсудят вопросы Донбасса и Крыма. Конкретные идеи этого блока Кулеба отказался называть.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики... готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", - сообщил украинский министр.

В июле США официально объявили, что президент Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки отмечается, что визит "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

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