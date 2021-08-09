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Как правильно выбирать груши - советы Роскачества

08:19
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Неспелые плоды можно на несколько дней оставить при комнатной температуре

Определить спелость груши можно, слегка надавив на место у черешка, приводит в понедельник ТАСС советы Роскачества. Если мякоть подается, отмечают эксперты, значит, груша созрела и стала внутри сочной.
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Судить о спелости груш, рассказывают в организации, можно по ее мягкости. Так как созревает фрукт от сердцевины к кожуре, самой первой мягкой становится как раз шейка поблизости от черешка. Цвет при этом особого значения не имеет.

"Для большинства сортов окраска плода говорит лишь о том, как много солнца на него попадало во время созревания", - уточнили в Роскачестве.

Там добавили, что не следует покупать плоды с поврежденной кожицей, коричневыми пятнами, вмятинами, запахом брожения.

При этом имеет смысл организовать дозревание в домашних условиях. Так, неспелые плоды можно поместить в бумажный пакет и на несколько дней оставить при комнатной температуре.

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