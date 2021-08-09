"Победителей не будет": генсек ООН об угрозе ядерной войны

Нормы в отношении ядерных вооружений следует ужесточить, считает Антониу Гутерриш

В понедельник, в 76-ю годовщину американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует убежденность России и Соединенных Штатов в намерении ни в коем случае не допустить ядерного конфликта.

"Победителей в ядерной войне быть не может, и ее нельзя допустить. Я также приветствую их стремление к диалогу по контролю над вооружениями", - подчеркнул генсек (цитата по ТАСС).

Он добавил, что посредством диалога следует ужесточить нормы в отношении ядерных вооружений.

Мир, отметил Гутерриш, все еще продолжает существовать "в тени ядерного гриба", опасность применения ядерного оружия существует, и она высока.

Город Нагасаки, как Хиросима, подвергся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Общее число жертв достигло 189 тысяч.

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