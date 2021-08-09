В ОКР рассказали о флаге и музыке России для выступления на ОИ-2022

Флаг и гимн России не вернутся

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что сборная России выступит на следующих Олимпийских играх в 2022 году в Пекине под флагом ОКР и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который заменит гимн.

Поздняков сообщил, что форма российских спортсменов для выступления на ОИ-2022 проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты сборной останутся без изменений. "Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", - заключил глава ОКР (цитата по РИА Новости).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попали Олимпиада и чемпионаты мира.

8 августа в Токио завершились летние Олимпийские игры. Сборная России завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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