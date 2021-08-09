ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ОКР рассказали о флаге и музыке России для выступления на ОИ-2022

08:43
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Флаг и гимн России не вернутся

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что сборная России выступит на следующих Олимпийских играх в 2022 году в Пекине под флагом ОКР и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который заменит гимн.

Поздняков сообщил, что форма российских спортсменов для выступления на ОИ-2022 проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты сборной останутся без изменений. "Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", - заключил глава ОКР (цитата по РИА Новости).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попали Олимпиада и чемпионаты мира.

8 августа в Токио завершились летние Олимпийские игры. Сборная России завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.