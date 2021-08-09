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"С меня хватит": солист группы "Непара" назвал причину конфликта с дочерью

08:39
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Артист уверен, что дочери от него нужны только деньги

Александр Шоуа уже несколько недель не может поговорить со своей дочерью. 21-летняя Майя начала игнорировать отца после крупной ссоры.
"Я не знаю, где она и с кем": солист "Непары" разругался с дочерью

В интервью изданию "Стархит" солист группы "Непара" раскрыл причину конфликта. По его словам, дочери от него нужно только одно. Напомним, что Шоуа оставил дочь, когда той было всего полгода, и не занимался ее воспитанием.

"Как отец, я рассчитываю на то, что мой ребенок тоже будет мне хоть иногда звонить и интересоваться, как у папы дела. Не всегда же только родителям спрашивать, как дочь себя чувствует, чем живет и что ей нужно. А на последний вопрос ответ по сути всегда один", - говорит Шоуа.

До 18 лет музыкант платил очень серьезные алименты, говорит он. Но потом ему надоело, что дочь тянет деньги по любому поводу.

"Я сказал дочери, что с меня хватит — мол, иди хотя бы попытайся заработать что-то сама. И с тех пор начался наш конфликт, повлекший за собой вот эти события" - заявил артист.

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